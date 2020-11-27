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27 Kasım 2020 Cuma 13:43:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 15:58:00

Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bekçisi

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Mardin Midyat'a bağlı Gülgöze Köyü'nde yaşayan Gülten Akbulut (72), papazı olmayan 1700 yıllık Mor Hadbşabo Kilisesi'nin bakımını yapıp, ziyaretçileri karşılayarak, tarihi hakkında da bilgi veriyor.

1980 ve 1990'lı yıllardan sonra çoğunluğu Avrupa'ya göç eden köydeki Süryani aileler, yaz aylarında tatillerini geçirmek üzere memleketlerine dönse de köyü terk etmeyen Akbulut Ailesi’nden Gülten Akbulut 40 yıldır her ayinde ve ziyaretçi gelişinde kapıyı kendisi açıyor.

Gülten Akbulut, "Köyümüzde 3 kilise var. Daha önce burada 300 aile vardı. Hepsi gittiler. Sadece 5 aile kalmışız. Hepsi Avrupa'ya göç ettiler. Biz de kilisemize sahip çıkıyoruz. Anahtar 40 yıldır bende kalıyor. Buraya gelenlere kiliseyi ben gezdiriyorum, onlara çay ikram ediyorum" dedi.

Köyde bu kilisenin dışında Meryem Ana ve Mor İşmuni kiliseleri de bulunuyor. Üç tepe üzerinde, stratejik bir alanda kurulu olan köy, aynı zamanda Süryanilerin en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak biliniyor. 

Etiketler : Mardin Midyat Gülgöze Köyü Gülten Akbulut Mor Hadbşabo Kilisesi
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