Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bekçisi

1980 ve 1990'lı yıllardan sonra çoğunluğu Avrupa'ya göç eden köydeki Süryani aileler, yaz aylarında tatillerini geçirmek üzere memleketlerine dönse de köyü terk etmeyen Akbulut Ailesi’nden Gülten Akbulut 40 yıldır her ayinde ve ziyaretçi gelişinde kapıyı kendisi açıyor.



Gülten Akbulut, "Köyümüzde 3 kilise var. Daha önce burada 300 aile vardı. Hepsi gittiler. Sadece 5 aile kalmışız. Hepsi Avrupa'ya göç ettiler. Biz de kilisemize sahip çıkıyoruz. Anahtar 40 yıldır bende kalıyor. Buraya gelenlere kiliseyi ben gezdiriyorum, onlara çay ikram ediyorum" dedi.

Köyde bu kilisenin dışında Meryem Ana ve Mor İşmuni kiliseleri de bulunuyor. Üç tepe üzerinde, stratejik bir alanda kurulu olan köy, aynı zamanda Süryanilerin en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak biliniyor.