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05 Nisan 2024 Cuma 07:56:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 07:56:00

‘Örümcek Adam' deprem bölgesinde

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'Örümcek Adam' kostümüyle illeri gezen Ayaz Koç, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede çocuklara moral oldu.

'Örümcek Adam' kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede çocuklara moral oldu. İzmir'den yola çıkan 32'inci şehir olarak İskenderun'a giden Ayaz Koç, Şehit Pamir Caddesi üzerinde insanlara çocuklarla sohbet edip yüzlerini güldürmeye çalıştı.

Anne ve babasına kendisine bir "örümcek adam" kostümü aldırttığını depremden iki gün sonrada yollara düştüğünü anlatan Koç, "5 kentte kaldım. Diyarbakır'da bana bir konteyner verildi. Orada çocuklara programlar hazırlayıp oyunlar oynattım. Depremzedelere yemek yaptım" dedi.

Etiketler : örümcek adam deprem bölgesi çocuk moral
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