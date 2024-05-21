Öğretmeniyle mesai arkadaşı oldu

Aksaray'da, rehber öğretmen Pınar Altuntaş (26), mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu'nda, kendisini okutan sınıf öğretmeni ile birlikte görev yapıyor. Eğitim gördüğü okulda görev yapmanın kendisini duygulandırdığını söyleyen Altuntaş, "Öğretmenim bir gün bana 'Sen bir gün öğretmen olacaksın. Biz birlikte aynı okulda görev yapacağız' dedi. Ve oldu" dedi.