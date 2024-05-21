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21 Mayıs 2024 Salı 06:51:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 06:51:00

Öğretmeniyle mesai arkadaşı oldu

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Aksaray'da, rehber öğretmen Pınar Altuntaş, mezun olduğu ilkokulda kendisini okutan sınıf öğretmeni ile birlikte görev yapıyor.

Aksaray'da, rehber öğretmen Pınar Altuntaş (26), mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu'nda, kendisini okutan sınıf öğretmeni ile birlikte görev yapıyor. Eğitim gördüğü okulda görev yapmanın kendisini duygulandırdığını söyleyen Altuntaş, "Öğretmenim bir gün bana 'Sen bir gün öğretmen olacaksın. Biz birlikte aynı okulda görev yapacağız' dedi. Ve oldu" dedi.

Etiketler : aksaray öğretmen sınıf öğretmeni
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