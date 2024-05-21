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21 Mayıs 2024 Salı 09:51:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 09:51:00

İran Cumhurbaşkanı Reisi için ilk tören Tebriz'de düzenleniyor

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Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz'de tören düzenleniyor.

Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz'de tören düzenleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : iran ibrahim reisi helikopter kazası tören
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