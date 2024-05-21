Reisi için ilk tören Tebriz'de

İran Cumhurbaşkanı Reisi için ilk tören Tebriz'de düzenleniyor

Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz'de tören düzenleniyor.

#SONDURUM İran, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer devlet yetkililerinin yasını tutuyor. Tebriz'de cenaze töreni düzenleniyorhttps://t.co/WAVGUNwPHD pic.twitter.com/jSWwS3NxbG — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) May 21, 2024

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