Okulda hayır bahçesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, okulun önündeki kullanılmayan 1200 metrekarelik alanı toprak taşıyarak bostana dönüştürdü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, okulun önündeki kullanılmayan 1200 metrekarelik alanı toprak taşıyarak bostana dönüştürdü.
Öğrenci ve öğretmenler, yetiştirdikleri domates, salatalık, biber, soğan, ayçiçeği, kabak, fasulye, karpuz ve kavunları köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.