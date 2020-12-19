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19 Aralık 2020 Cumartesi 22:16:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 17:25:00

Müzede tiyatro gibi nikah

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Edirne'de yeni kurulacak, gelenekleriyle eski düğün merasimlerinin anlatılacağı müzede isteyen çiftler nikah da kıydırabilecek.

Kentteki arkeoloji müze müdürü merhum Necmi İğe adına kurulacak etnografya müzesi çalışmaları hızla devam ediyor. İğe'nin doğduğu ve büyüdüğü konak, 17. ve 18. yüzyıl düğün adetlerinin anlatılacağı şekilde tanzim ediliyor. Şubat ayında açılması planlanan müze dijital ve geleneksel sunumuyla ziyaretçilerini geçmişe götürecek, isteyen çiftler bu müzede nikah da kıydırabilecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne ve Rumeli'nin düğün adetlerinin anlatılacağı Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde teşhir ve tanzim çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hiper realistik silikon ve fiberglas modellerin tamamlandığını ve vitrinlerin müzede konuşlandırılmaya başlandığını ifade eden Soytürk, "Tamamen her bir oda bir sosyal hayatı anlatacak. Her bir odanın kendi konsepti, senaryosu var. Damat tıraşından başlayıp, gelin alma, kına gecesine kadar devam eden bir senaryomuz bulunuyor" dedi. Kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze bulunduğunu anımsatan Soytürk, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatlarıyla gelecek yıl yeni müzeler açılacağını, Necmi İğe Etnografya Müzesi'nin de bu müzelerden biri olacağını belirtti. Sergilenecek eserler mahalleliden ve köylerden Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde sergilenecek eserlerin köylerden ve mahallinin katkısıyla toplandığına dikkati çeken Soytürk, şöyle devam etti: "Müzemizde sergilenecek eserlerin birçoğunu hem Rumeli hem de merkezdeki köylerdeki vatandaşlardan da tedarik ediyoruz. Özellikle mutfak eşyalarını mahallede çok eski Necmi İğe'yi tanıyan, bilen komşularından derliyoruz. İğe ailesinin ve Necmi Bey'in arkadaşlarının bağışladığı çok değerli eserler var. Bulunduğumuz mahallede tabi Necmi İğe Etnografya Müzesi'nin açılışını heyecanla bekleyen sakinlerimiz de var. Bizi, burada çalışan arkadaşlarımızı gördüklerinde kendilerinde bulunan eserleri bu müzeye bağışlamak istediklerini söylüyorlar. Biz de kendileri ile irtibat kuruyoruz, onlar da sabırsızlıkla bekliyorlar, katkı sunuyorlar bize. Çünkü müze demek, bu mahalledeki birçok aktivasyonu sağlayacaktır, hareketliliği getirecektir."

Soytürk, müzenin "yaşayan müze" konseptiyle kurulduğunu belirterek, Vali Canalp'in düşüncesiyle bu müzede isteyen çiftlerin nikahlarının kıyılabileceğini ifade etti. Bir anlamda eski düğün adetlerine şahitlik edecek çiftlerin evlilik akitlerini geçmişin izinde tamamlayacaklarını vurgulayan Soytürk, "Son dönemde genç çiftler genelde dış mekanda, butik ortamlarda nikahlarını kıydırmayı tercih ediyor. Necmi İğe Etnografya Müzesi de gençlerin bu istekleri için bir ortam oluşturacak. Geçmişin düğün adetlerini görecek olan gençler nikahlarını bu eski ve tarihi mekanda kıydırmanın mutluluğunu da yaşayacak." diye konuştu.

Etiketler : müze nikah tiyatro
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