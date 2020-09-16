Muş'ta korkutan deprem

AFAD’dan edinilen bilgiye göre saat 17.48’de Muş Korkut’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 16,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.