Muş'ta korkutan deprem

Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan edinilen bilgiye göre saat 17.48’de Muş Korkut’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 16,2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremde can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
#DEPREM: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) September 16, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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