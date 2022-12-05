Minik okçuların final heyecanı
Gaziantep'te Minikler Salon Türkiye Şampiyonası final yaptı.
Gaziantep'te Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası final yaptı. 29 ilden 420 sporcunun katıldığı çeşitli kategorilerde madalya alan minikler, büyük heyecan yaşadı.
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