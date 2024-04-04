Minik kalp sağlam atıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşayan Hülya-Erkan Temur çifti, doğumdan 4 gün sonra ciddi bir kalp ameliyatı geçiren kızları Öykü'nün sağlıkla taburcu edilmesinin sevincini yaşıyor.

Öykü'nün artık çok iyi olduğu için sevindiklerini söyleyen Hülya Temur, "Öykü 16 günlük ama 14 günü hastanedeydik. Çocuğumuzu çok zor verdik ama çok şükür şu an gayet iyi. Artık eve gideceğiz" diye konuştu.