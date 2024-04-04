VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin oyu CHP diye okundu: Küçük çocuk fark etti!
Seyahat mutluluk hormonunu artırıyor
Akdeniz'de polen tozu istilası
Minik kalp sağlam atıyor
Balıkçılar sezona "paydos" dedi
Kızılırmak Deltası kızıla büründü
04 Nisan 2024 Perşembe 06:52:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 06:52:00

Minik kalp sağlam atıyor

ABONE OL

Afyonkarahisar'da yaşayan Hülya-Erkan Temur çifti, doğumdan 4 gün sonra ciddi bir kalp ameliyatı geçiren kızlarının sağlıkla taburcu edilmesinin sevincini yaşıyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşayan Hülya-Erkan Temur çifti, doğumdan 4 gün sonra ciddi bir kalp ameliyatı geçiren kızları Öykü'nün sağlıkla taburcu edilmesinin sevincini yaşıyor.

Öykü'nün artık çok iyi olduğu için sevindiklerini söyleyen Hülya Temur, "Öykü 16 günlük ama 14 günü hastanedeydik. Çocuğumuzu çok zor verdik ama çok şükür şu an gayet iyi. Artık eve gideceğiz" diye konuştu.

Etiketler : afyonkarahisar doğum kalp ameliyatı
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX