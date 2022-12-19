Minik kalbi mutluluğa uçurdular

Türk Hava Yolları (THY) havacılık aşığı olan 9 yaşındaki serebral palsi hastası olan İnci Beren'i uçakla seyahat ettirerek isteğini yerine getirdi.

İZMİR'DEN İSTANBUL'A EN ANLAMLI YOLCULUK

İzmir'de yaşayan Aşkın ve Nilüfer İpek çiftinin Serebral Palsi hastası 9 yaşındaki kızları İnci Beren, uçakla hiç seyahat etmemişti. Küçük kızın bu isteğini yerine getirmek için THY harekete geçti. Serebral Palsi hastası küçük kız, THY'nin İzmir - İstanbul uçağına binerek ilk kez seyahat etti.

OYUNCAKLAR VE PASTA DA UNUTULMADI

İnci Beren, "TK 2313" sefer sayılı İzmir-İstanbul uçağındaki seyahati sırasında kabin ve kokpit ekibiyle bir araya gelerek onlarla tanıştı. İnci Beren'e havayolu çalışanları çeşitli oyuncaklar hediye etti ve birlikte pasta kesti. Küçük kız, hayatı boyunca unutamayacağı büyük bir mutluluk yaşadı.

Terminaldeki THY görevlilerince kendisine çeşitli oyuncaklar hediye edilen Beren, "TK 2313" sefer sayılı İzmir-İstanbul uçağında kabin ve kokpit ekibiyle bir araya geldi.