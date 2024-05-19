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19 Mayıs 2024 Pazar 22:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 22:15:00

Rusya'dan İran açıklaması: Kazanın sebebinin araştırılması konusunda yardıma hazırız

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Rusya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının sebebinin araştırılması konusunda her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Zaharova, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Helikopterdeki İran üst düzey yöneticilerinin akıbetiyle ilgili ortaya çıkan bilgileri dikkatle takip ettiklerini ve hayatta olduklarını umduklarını belirten Zaharova, "Rusya, kayıp helikopterin bulunması ve olayın sebebinin araştırılması konusunda gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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Etiketler : RUSYA İRAN HELİKOPTER KAZASI
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