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19 Mayıs 2024 Pazar 20:31:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 20:31:00

Türkiye'den İran'daki helikopter kazasına ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter kazasına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, " Helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği helikopter kazası ile ilgili açııklama yaptı.

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter kaza yaptı
Etiketler : Türkiye Dışişleri Bakanlığı helikopter kazası İRan
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