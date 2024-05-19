Doç. Dr. Fatmanur Altun'dan yeni kitap: ''Aşk Bitti Yapı Paydos''
Sosyolog, yazar ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, kaleme aldığı yeni kitabı 'Aşk Bitti Yapı Paydos'u 24 TV ekranların yayınlana '24 Portre' programında anlattı. Doç. Dr. Altun yeni kitabını anlatırken, "Farkındalıkla etrafımızı incelediğimizde melankoliden kurtuluyoruz. Bundan kurtulmanın en önemli sonucu insanın tekrar aktör haline dönmesi. Şu an Batı'da yalnızlık en büyük sorun. Herkes yalnız." dedi.
24 TV ekranlarında yayınlanan Zeynep Türkoğlu'nun sunduğu '24 Portre'nin bu haftaki konuğu Sosyolog, yazar ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun oldu.
"DÜNYAYI BAŞKA BİR ŞEY ŞEKİLLENDİRİYOR"
Yeni kitabı 'Aşk Bitti Yapı Paydos' hakkında Türkoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Altun, "Ben insan varoluşunun bir parçası olan aşktan bahsediyorum. İlk dünyaya geldiğimizde annemize duyduğumuz aslında bir aşk duygusu. Bugün yaşadığımız dünyada maneviyatı ön plana çıkaran teklif yenilmiş durumda. Dünyayı başka bir şey şekillendiriyor. Böyle bir yaşam görüşünün içinde de aşk can çekişiyor. Bir toplum "A" noktasından tam onun zıttı olan bir noktaya medya yoluyla yaklaşık 20 yılda getiriliyor." ifadelerini kullandı.
"AŞK BİTTİ YAPI PAYDOS"— 24 TV (@yirmidorttv) May 19, 2024
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun (@fatmanuraltun): Ben insan varoluşunun bir parçası olan aşktan bahsediyorum. İlk dünyaya geldiğimizde annemize duyduğumuz aslında bir aşk duygusu.#24Portre pic.twitter.com/4PiFo8nq9C
"MERHAMET YIĞINAĞI YAPMALIYIZ"
"Bir farkındalık çok şeyi değiştirebiliyor." diyen Altun sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
Farkındalıkla etrafımızı incelediğimizde melankoliden kurtuluyoruz. Bundan kurtulmanın en önemli sonucu insanın tekrar aktör haline dönmesi. Şu an Batı'da yalnızlık en büyük sorun. Herkes yalnız. İnsanlar atomize olmanın zirvesinde yaşıyorlar. Bugün bizim binlerce yıldır var olduğunu sandığımız kavramların birçoğu 100 yıl öncesinde bile yok. Merhamet yığınağı yapmalıyız. Aile içerisinde tek ilacımız merhamet.
"TEK İLACIMIZ MERHAMET"&MDASH; 24 TV (@YİRMİDORTTV) MAY 19, 2024
TÜRGEV YÖNETİM KURULU BAŞKANI DOÇ. DR. FATMANUR ALTUN (@FATMANURALTUN): SAKIN KADINLARLA ERKEKLER YA DA TOPLUMUN HERHANGİ BİR KATMANI BİRBİRİNE ASLA DÜŞMEMELİ. MERHAMET YIĞINAĞI YAPMALIYIZ. AİLE İÇERİSİNDE TEK İLACIMIZ MERHAMET. #24PORTRE PİC.TWİTTER.COM/5LX3MEXMY3
- Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
- Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
- Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
- 14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
- Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak
- Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı