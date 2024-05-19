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19 Mayıs 2024 Pazar 21:48:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 21:48:00

Doç. Dr. Fatmanur Altun'dan yeni kitap: ''Aşk Bitti Yapı Paydos''

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Sosyolog, yazar ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, kaleme aldığı yeni kitabı 'Aşk Bitti Yapı Paydos'u 24 TV ekranların yayınlana '24 Portre' programında anlattı. Doç. Dr. Altun yeni kitabını anlatırken, "Farkındalıkla etrafımızı incelediğimizde melankoliden kurtuluyoruz. Bundan kurtulmanın en önemli sonucu insanın tekrar aktör haline dönmesi. Şu an Batı'da yalnızlık en büyük sorun. Herkes yalnız." dedi.

24 TV ekranlarında yayınlanan Zeynep Türkoğlu'nun sunduğu '24 Portre'nin bu haftaki konuğu Sosyolog, yazar ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun oldu.

"DÜNYAYI BAŞKA BİR ŞEY ŞEKİLLENDİRİYOR"

Yeni kitabı 'Aşk Bitti Yapı Paydos' hakkında Türkoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Altun, "Ben insan varoluşunun bir parçası olan aşktan bahsediyorum. İlk dünyaya geldiğimizde annemize duyduğumuz aslında bir aşk duygusu. Bugün yaşadığımız dünyada maneviyatı ön plana çıkaran teklif yenilmiş durumda. Dünyayı başka bir şey şekillendiriyor. Böyle bir yaşam görüşünün içinde de aşk can çekişiyor. Bir toplum "A" noktasından tam onun zıttı olan bir noktaya medya yoluyla yaklaşık 20 yılda getiriliyor." ifadelerini kullandı.

"MERHAMET YIĞINAĞI YAPMALIYIZ"

"Bir farkındalık çok şeyi değiştirebiliyor." diyen Altun sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Farkındalıkla etrafımızı incelediğimizde melankoliden kurtuluyoruz. Bundan kurtulmanın en önemli sonucu insanın tekrar aktör haline dönmesi. Şu an Batı'da yalnızlık en büyük sorun. Herkes yalnız. İnsanlar atomize olmanın zirvesinde yaşıyorlar. Bugün bizim binlerce yıldır var olduğunu sandığımız kavramların birçoğu 100 yıl öncesinde bile yok. Merhamet yığınağı yapmalıyız. Aile içerisinde tek ilacımız merhamet.

"TEK İLACIMIZ MERHAMET"

TÜRGEV YÖNETİM KURULU BAŞKANI DOÇ. DR. FATMANUR ALTUN (@FATMANURALTUN): SAKIN KADINLARLA ERKEKLER YA DA TOPLUMUN HERHANGİ BİR KATMANI BİRBİRİNE ASLA DÜŞMEMELİ. MERHAMET YIĞINAĞI YAPMALIYIZ. AİLE İÇERİSİNDE TEK İLACIMIZ MERHAMET. #24PORTRE PİC.TWİTTER.COM/5LX3MEXMY3

&MDASH; 24 TV (@YİRMİDORTTV) MAY 19, 2024


Etiketler : Fatmanur Altun aşk bitti yapı paydos kitap 24 portre
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