Doç. Dr. Fatmanur Altun'dan yeni kitap: ''Aşk Bitti Yapı Paydos''

24 TV ekranlarında yayınlanan Zeynep Türkoğlu'nun sunduğu '24 Portre'nin bu haftaki konuğu Sosyolog, yazar ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun oldu.

"DÜNYAYI BAŞKA BİR ŞEY ŞEKİLLENDİRİYOR"

Yeni kitabı 'Aşk Bitti Yapı Paydos' hakkında Türkoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Altun, "Ben insan varoluşunun bir parçası olan aşktan bahsediyorum. İlk dünyaya geldiğimizde annemize duyduğumuz aslında bir aşk duygusu. Bugün yaşadığımız dünyada maneviyatı ön plana çıkaran teklif yenilmiş durumda. Dünyayı başka bir şey şekillendiriyor. Böyle bir yaşam görüşünün içinde de aşk can çekişiyor. Bir toplum "A" noktasından tam onun zıttı olan bir noktaya medya yoluyla yaklaşık 20 yılda getiriliyor." ifadelerini kullandı.

"AŞK BİTTİ YAPI PAYDOS"



TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun (@fatmanuraltun): Ben insan varoluşunun bir parçası olan aşktan bahsediyorum. İlk dünyaya geldiğimizde annemize duyduğumuz aslında bir aşk duygusu.#24Portre pic.twitter.com/4PiFo8nq9C — 24 TV (@yirmidorttv) May 19, 2024

"MERHAMET YIĞINAĞI YAPMALIYIZ"

"Bir farkındalık çok şeyi değiştirebiliyor." diyen Altun sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Farkındalıkla etrafımızı incelediğimizde melankoliden kurtuluyoruz. Bundan kurtulmanın en önemli sonucu insanın tekrar aktör haline dönmesi. Şu an Batı'da yalnızlık en büyük sorun. Herkes yalnız. İnsanlar atomize olmanın zirvesinde yaşıyorlar. Bugün bizim binlerce yıldır var olduğunu sandığımız kavramların birçoğu 100 yıl öncesinde bile yok. Merhamet yığınağı yapmalıyız. Aile içerisinde tek ilacımız merhamet.



