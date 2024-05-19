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19 Mayıs 2024 Pazar 23:22:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 23:22:00

BM: Genel sekreter Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle izliyor

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kazasına ilişkin Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle takip ediyor" denildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle takip ediyor." ifadesine yer verdi.

Haq, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Reisi'nin ve beraberindekilerin "güvende olduğu ümidini" paylaştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Etiketler : İbrahim Reisi İran BM Guterres
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