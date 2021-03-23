Meteoroloji il il uyardı... Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bugün, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde zamanla buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da iki gün boyunca kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğleden itibaren 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Erzurum'un güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli veya şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışın, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da, 24 Mart Çarşamba gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN DOĞU VE GÜNEYİ İLE EGE'NİN BATISI İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın doğu ve güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün ilk saatlerden itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

Yağışların zamanla Marmara'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.