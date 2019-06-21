Meteoroloji'den son dakika açıklama: İç Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşama kadar parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Kastamonu, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Malatya'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'nin güneyi ile Kayseri'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

(22 - 28 Haziran 2019)

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı, Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

21 Haziran 2019 - (Cuma)

☔️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

(AA)