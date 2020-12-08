  • BIST
    1343.88
  • Dolar
    7,8134
  • Euro
    9,4800
  • Altın
    468,1620
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş'tan 'Erken seçim' açıklaması
En büyük aşı operasyonu başlıyor!
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı
Darbeci Hafter haddini aştı!
Miçotakis'ten Türkiye itirafı!
Karadeniz'de tehlikeli gerginlik
Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım
Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi
Merve Boluğur sırlarını YouTube kanalında anlatacak
Çöpe gideceğine can dostlar doyuyor
Dört bin yıllık apartman
Bizde insanlık ölmez
Spotify'a yeni özellik
Bugün burçları neler bekliyor? 8 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları
Birinci sınıf velileri dikkat!
Pandemide ıspanak ve yumurtadan vazgeçmeyin
Kalbin beyaz koruyucusu: Pirinç
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Trump'tan başkanlık seçimleri için 'üçüncü dünya ülkesi gibiyiz' yorumu
Tekrarlayan el egzamalarına dikkat
Karantinada tansiyonumuz fırladı
Merkel'den aşı geliştiren Türk göçmen doktora övgü
Bakan Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı
08 Aralık 2020 Salı 09:19:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 09:20:00

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz sağanak var. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz sağanak var. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Etiketler : KAR SAĞANAK YAĞMUR
Kadınlar için ‘Elim Sende'

Kadınlar için ‘Elim Sende'
2 bin 500 metrede romantizm

2 bin 500 metrede romantizm
Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...

Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek
Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti

Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti
İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede

İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede
Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak

Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak
Bilal Sonses: Hedefime ulaştım

Bilal Sonses: Hedefime ulaştım
Çağatay Ulusoy'a ‘Yeşilçam' dizisinden teklif

Çağatay Ulusoy'a ‘Yeşilçam' dizisinden teklif

EN ÇOK OKUNAN HABERLER