Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart tarihli hava durumu raporuna göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına dönmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında; diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Kuvvetli rüzgara ve fırtınanın yaratabileceği olası tahribata karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusuna yönelik de çığ duyurusu yayınladı.

Duyuruda; rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.