  • BIST
    1329.74
  • Dolar
    7,8000
  • Euro
    9,2593
  • Altın
    470,0530
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı
Yüce Divan'da yargılanacaklar! 9 yıl sonra bir ilk…
Meteoroloji'den bazı illere kritik yağış uyarısı
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Türkiye'den o skandal fotoğraf karesine sert tepki!
Almanya PKK'yı koruyor!
Merkel'den devletlere aşı için çağrı
Çin'de yeni salgın krizi!
'Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır'
Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye Rusya'dan tepki: Kabul edilemez
G20 Liderler Zirvesi sona erdi
'Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli'
'Türkiye ve ABD'nin uzun bir işbirliği geleneği var'
Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması
Fahriye Evcen'den filtreli poz
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... 22 Kasım koronavirüs tablosu
Aslıhan Karalar'ın nazarı telefondan çıktı
İbrahim Kutluay ve kızı İrem Kutluay'ın baba kız günü
Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...
İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!
23 Kasım 2020 Pazartesi 09:53:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 09:53:00

Meteoroloji'den bazı illere kritik yağış uyarısı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Kasım hava durumu raporunda Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Marmara'da ise gece saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

23 Kasım hava durumu tahmini, sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’da yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini bildiriyor. Sıcaklıklar ise yurdun doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak.

Yapılan son değerlendirmelerde yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu’da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise yurdun doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

23 KASIM HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14

İki kez ceza yedi yine sorumsuzluğundan vazgeçmedi

İki kez ceza yedi yine sorumsuzluğundan vazgeçmedi
Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri

Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri
Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor

Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
Erdal Cindoruk: Adetlerimizi gençlere hatırlatalım

Erdal Cindoruk: Adetlerimizi gençlere hatırlatalım
Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu

Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu
Deniz Seki'den George Clooney'e arkadaşlık teklifi

Deniz Seki'den George Clooney'e arkadaşlık teklifi
Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok

Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok
Dilan Çıtak oyunculuk için ilk adımı attı

Dilan Çıtak oyunculuk için ilk adımı attı
Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER