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07 Nisan 2022 Perşembe 18:21:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 18:25:00

Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Batı Karadeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Çankırı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Eskişehir'in kuzeyi, Çankırı ve kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

Etiketler : hava durumu Meteoroloji yağş
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