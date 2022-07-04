Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji 4 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. İşte il il hava durumu..
Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklık mevsim normallerine dönerken Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Cuma günü Marmara Bölgesi'nde, cumartesi ve pazar günü ise Ege ve Akdeniz`in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 17°C, 32°C
Az bulutlu
EDİRNE 16°C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 32°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 12°C, 27°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 29°C
Az bulutlu
KONYA 14°C, 28°C
Az bulutlu
YOZGAT 8°C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 9°C, 26°C
Az bulutlu
SİNOP 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 26°C
Az bulutlu
ÇORUM 10°C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN 17°C, 25°C
Az bulutlu
TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 32°C
Az bulutlu
VAN 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık