VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna "son kale"den çekildi
Hacıyatmaz apartman!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor
Memur ve emekli zammı için kritik gün
Sigara içenlerde kolorektal kanser riski daha yüksek
Yağsız diyet olmaz
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 04 Temmuz
Böbrekleri koruyan 5 altın kural
Bakan Varank "farkımız bu" diyerek açıkladı! "Onlar kalaşnikof veriyor, biz teleskop"
Rusya'yı kızdıracak hamle
AB'nin tescilini AB'ye şikayet ettiler! Yunanistan'ın hazımsızlığı devam ediyor
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı
İsveç'ten Türkiye'ye taahhüt! "Sözleşmeye uyacağız"
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
15 Temmuz Şehitleri İçin Koştular
Avrupa ve ABD'de personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında kaos yaşanıyor
Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı
HDP kongresinde skandal!
TSK'dan orman yangınlarına 'rezerv güç'
Türkiye'nin en büyük kolonisi! Binlercesi aynı anda görüntülendi
Geri sayım başladı! 'Derya' suya iniyor
Türkiye'nin mesajı net! Bu onlara pahalıya patlar
Ukrayna konferansı başlıyor!
PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı
04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:07:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:07:00

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artıyor

ABONE OL

Meteoroloji 4 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. İşte il il hava durumu..

Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklık mevsim normallerine dönerken Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Cuma günü Marmara Bölgesi'nde, cumartesi ve pazar günü ise Ege ve Akdeniz`in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 32°C

Az bulutlu

EDİRNE 16°C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 29°C

Az bulutlu

KONYA 14°C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT 8°C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 9°C, 26°C

Az bulutlu

SİNOP 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 26°C

Az bulutlu

ÇORUM 10°C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN 17°C, 25°C

Az bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 32°C

Az bulutlu

VAN 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji sıcaklık istanbul ankara
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Makedon ailenin kılıbık babası

Makedon ailenin kılıbık babası
Suat çaldı Ferhat söyledi

Suat çaldı Ferhat söyledi
WhatsApp tepkiler özelliğini genişletiyor

WhatsApp tepkiler özelliğini genişletiyor
Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi

Karayip Korsanları'nda Johnny Depp sürprizi
Örf ve adetlerimize bağlıyım

Örf ve adetlerimize bağlıyım
Lavanta bahçesinde klip çekti

Lavanta bahçesinde klip çekti
Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum

Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum
Sette vitamin takviyesi

Sette vitamin takviyesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX