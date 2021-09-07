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07 Eylül 2021 Salı 09:23:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 09:23:00

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam ederken İstanbul'un Avrupa Yakası, Muğla, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve çevreleri ile Doğu Karadeniz sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2-4 derece düşecek.

7 Eylül güncel hava durumu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul'un Avrupa Yakası, Muğla, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve çevreleri ile Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sağanak istanbul ankara yağmur marmara ege
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