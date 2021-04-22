Meteoroloji gün verdi: Sağanak yağışlar geri geliyor

22 Nisan hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise Marmara geneli, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. İşte hava durumu raporu ile ilgili son dakika ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri),Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

CUMA GÜNEŞLİ, HAFTA SONUNA YAĞIŞ VAR

Cuma günü yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmini yapılırken, hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geri dönüyor.

Cumartesi yurdun batı kesimlerinden girecek yağışlar, Marmara geneli, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.

Pazar günü ise yine İzmir'den başlayarak Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in kuzey kesimi, İç Adnadolu ile Karadeniz'in batı ve orta kesiminde sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİ DE DEVAM EDECEK

Pazartesi günü yağışlar Batı Ege'den başlayarak, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri dahil olmak üzere İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerini etkisi altına alacak.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu