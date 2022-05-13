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13 Mayıs 2022 Cuma 07:34:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 07:34:00

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına kuvvetli yağış yolda... 13 Mayıs güncel hava durumu raporuna göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...

13 Mayıs güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Peki 13 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

13 MAYIS 2022 CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Burdur'un batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Eskişehir ve Konya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Etiketler : yağmur sağanak istanbul
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