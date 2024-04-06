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06 Nisan 2024 Cumartesi 07:41:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 07:41:00

Malatya'da yemek pişirilen bir konteynerde tüp patladı

Kaynak: AA

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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde, bir yardım derneğinin yemek pişirdiği konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada herhangi bir can kaybı olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi,

çevrede park halinde bulunan bazı araçlarda hasar oluştu.

Etiketler : malatya konteyner tüp
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