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09 Kasım 2021 Salı 18:10:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 18:37:00

Malatya'da bina çöktü: 14 kişi yaralı çıkarıldı

Kaynak: AA

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Malatya'da bir binada göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi yaralı kurtarıldı. Çöken binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

İş yerlerinin olduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

14 KİŞİ YARALI KURTARILDI

AFAD, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişinin enkazdan yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

AKUT Başkanı Şalcı: Enkaz altında kalanların yer tespiti yapılıyor

AKUT Başkanı Recep Şalcı, TRT Haber canlı yayınında, "Enkaz altında kalanların yer tespiti yapılıyor." dedi.

"Tahmini 10-15 kişi göçük altında"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tahmini olarak 10-15 kişinin göçük altında olduğunu söyledi.

BÖLGEYE DESTEK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edildi.

Etiketler : afad malatya göçük
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