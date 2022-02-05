05 Şubat 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 18:00:00
Kuruyunca fiyatı 20 misli artıyor: Yaşı 5, kurusu 100 lira
Bilecik'te hasadı biten cennet hurmasında satıcıların beğenmediği hurmalar İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Baştacı Kadınlar Derneğine ait seralarda kurutuluyor.
Bilecik'te hasadı biten cennet hurmasında satıcıların beğenmediği hurmalar İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Baştacı Kadınlar Derneğine ait seralarda kurutuluyor. Yaş olarak ortalama fiyatı 5 TL'den satılan cennet hurması kurutulunca fiyatı 100 TL'ye çıkıyor.