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22 Eylül 2020 Salı 11:12:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 11:16:00

Koronavirüs karantinasını ihlal eden adamı koşuları ihbar etti

Kaynak: İHA

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Denizli'de karantinada olan H.İ.A isimli şahıs kuralı ihlal ederek köpeğini dışarıda gezdirmeye çıktı. Durumu fark eden komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. H.İ.A'yı alan sağlık ekipleri şahsı Zeytinköy Mahallesinde bulunan KYK Yurduna yerleştirdi. Karantina kurallarına ihlal eden H.İ.A'ya polis ekipleri 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. Ayrıca, şahısların KYK'larda karantina sürecinde tüm masrafları da kendi cebinden karşılayacağı ifade edildi.

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi, Hacı Kaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki H.İ.A. isimli kişi ve eşinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine tedbir amaçlı şahıs ve eşi evde 14 günlük karantinaya alındı. Aradan geçen üç günün sonunda korona virüs testi pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan H.İ.A. kuralı ihlal ederek köpeğini gezdirme bahanesiyle dışarıya çıktı. H.İ.A.’nın dışarıya çıktığını gören komşuları 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Polisler HES kontrolü sonrası şahsın evinde olmadığı teyit edince hızla harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı sokak arasında köpek gezdirirken yakaladı. Ardından bölgeye gelen sağlık görevlileri H.İ.A’yı tedbirler alarak yeni genelgeye göre Zeytinköy Mahallesinde bulunan KYK Yurduna yerleştirdi. Karantina kurallarına ihlal eden H.İ.A’ya polis ekipleri 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. Şahsın köpeği ise evine götürülerek H.İ.A’nın eşine teslim edildi.

UZMANLAR KARANTİNA İHLALİ İÇİN TEKRAR UYARDI

Yaşanan bu olay sonrası uzmanlar koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslı olan kişilerin karantina sürecine uymaları ve ne olursa olsun salgının yayılmaması için evlerinde kalmalarını konusunda uyardı. Bu kuralı ihlal edenlerin tespit edilmesi halinde genelge de yayınlandığı gibi KYK Yurtlarında karantinaya alınacakları ve ihlal sebebiyle para cezası uygulanacağını belirttiler. Ayrıca, şahısların KYK’larda karantina sürecinde tüm masrafları da kendi cebinden karşılayacağı ifade edildi.

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