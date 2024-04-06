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06 Nisan 2024 Cumartesi 13:23:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 13:23:00

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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Konya'nın Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yakup G. idaresindeki otomobil, Süleyman Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Mustafa K., Mustafa K., Mehmet K. hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücülerden Yakup G. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer aracın sürücüsü Ahmet K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : konya kaza jandarma
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