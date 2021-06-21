Kırmızı diplomalı Safiye 5'inci dili öğreniyor

Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Safiye Terzioğlu Kazakistan'daki müzik okulundan keman dalında "Uluslararası Kırmızı Diploma" almayı başardı. Türkçe, Ukraynaca, Rusça ve İngilizce bilen, Fransızca öğrenmeye başlayan Safiye'nin, uluslararası alanda matematik, biyoloji ve fizik dallarında da birinciliği bulunuyor.



İki yıl pilotluk eğitimi alan Safiye; tenis oynuyor, kaya tırmanışı yapıyor, şiir ve kitap yazıyor.

