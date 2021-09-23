Kiralık ev arayanlar dikkat!

Türkiye genelinde yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 80'in üzerinde artan ev kiraları dolandırıcılar için yeni vurgun alanı oldu

Sabah'ta yer alan habere göre dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekârlar, türlü türlü yollara başvuruyor. Vatandaşın uygun fiyatlı konut arayışını fırsata çeviren dolandırıcılar, sahte konut ilanları ve sahte banka hesaplarıyla insanları kandırıp, ortadan yok oluyor.

ONLİNE'A DİKKAT!

Dolandırıcıların en kolay vurgun yaptığı alan online mecralar. Kopya siteler ve sahte ilanlarla sosyal medyada ortaya çıkan dolandırıcılar, örneğin 3.000 TL olan bir evi, 2 bin TL olarak kiralamaya çalışıyor. O bölgede yüksek olan fiyatlar nedeniyle vatandaş ev kirası uygun olduğu için hemen ilandaki numarayı arıyor. Çok arayan olduğunu belirten dolandırıcılar, acil 2 kira bedeli kaparo yatırılması halinde diğer arayanlara evi vermeyeceklerini söylüyor.

Bu bedeli yatıranlar daha sonrasında anahtarı almaya gittiğinde karşılarında muhatap bulamıyor. Tuttuklarını sandıkları evde ise ya birisi oturuyor ya da aynı evin 3-4 kişiye kiralandığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Uzmanlar bu yolla son günlerde yüzlerce kişinin dolandırıldığını, binlerce şikâyetin yağdığını belirtiyor.

BİR YILLIK PEŞİN!

Dolandırıcılar en büyük vurgunu 'bir yıllık peşin ödeme' sistemi üzerinden yapıyor. Ev sahibinin toplu paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle bir yıllık peşinatta yüzde 30-40 gibi indirim yapılabileceğini belirten dolandırıcılar, vatandaşı ikna ediyor. Kiracıyla online ya da telefondan değil, yüz yüze görüşen dolandırıcılar, evi görmek isteyene ise "Şu anda evde kiracı var. Ancak içiniz rahat olsun. Hemen kontrat yapacağız" diyerek güven veriyor. Sahte kimlik ve sahte imzayla yapılan kontratların hiçbir geçerliliği olmazken, vatandaş ödediği yüklü miktar kiralıkla mahkemelerin yolunu tutuyor.

İŞ İLANIYLA VURGUN

Kiralık ev için sahte ilan çıkan dolandırıcılar, paranın yatırılacağı hesap için de kendine bir kurban buluyor. Bunun için sosyal medyada "Vasıfsız işçi aranıyor!" ilanı çıkan dolandırıcılar, başvuru yapanlarla sahte bir düzenek üzerinden iş görüşmesi yapıyor. İş bulduğunu sanan vatandaşı, "Seni işe alıyoruz. Git hemen bir banka hesabı açtır. Banka sana kart verecek, onu bize getir. Bunu muhasebeye vermemiz gerekiyor" diyor.

Tüm işlemleri yapan vatandaşa, "Şu an iş yok, sen şimdilik bizi bekle. Bu süre zarfında sana asgari ücretin yarısını her ay yatıracağız" şeklinde gönderiyor.

Hesap numarasını ve kartını aldığı kişiyi gönderen dolandırıcılar, daha sonra sahte kiralama yaptıkları vatandaşların kaparolarını da bu hesaba yatırmasını istiyor. Hesaba gelen parayı hemen çeken dolandırıcılar, iş ortaya çıktığında ise ortadan kayboluyor. Sahte kiralık ilanıyla dolandırılan vatandaş hesabın sahibine ulaşıyor ancak onun da dolandırıldığı anlaşılıyor.

ALMANCININ EVİNİ İZİNSİZ VERDİ

Ev kiralamalarında son dönemde bir başka sorun da boy göstermeye başladı. Yurtdışında yaşayan bazı gurbetçiler, Türkiye'deki boş evlerinin, anahtarlarını emanet ettiği kişiler tarafından izinsiz kiralandığını öğrendi. Bu yönde şikâyetler arttı. Konuyla ilgili bilgi veren mağdur bir gurbetçi, başına gelenleri şöyle anlattı: "Evin anahtarını ihtiyaç halinde açması için bir aile dostumuza bıraktık. O da bu durumu fırsata çevirmiş. Bizden habersiz evi kiralamış. Eve bir ay içinde giren-çıkan çok olunca komşumuz bize 'Hoşgeldiniz' yazdı. Biz gelmediğimizi söyleyince evin kiralandığını öğrendik. Evi tahliye ettik. O aile dostumuzla görüşmüyoruz, davalık olduk."

YURTLARDA ZAM FIRSATÇILIĞI YAPILIYOR

Son dönemin en büyük sorunlarından biri de öğrenci yurtları. Afaki oranlarda artan ev kiralarına paralel özel öğrenci yurtlarında da fiyatlar ikiye katladı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu artışın yasal olmadığını belirterek, "Özel öğrenci yurtlarının fiyat artışı kanunla sınırlandırılmıştır. 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları Kanunu'nun özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliğine göre yurt sahibi, fiyat artışında ÜFE ve TÜFE toplamının ortalaması alarak azami yüzde 5 zam yapabilir.

Diyelim ki, ÜFE yüzde 10, TÜFE yüzde 20. Bu ikisinin ortalaması yüzde 15. Buna maksimum yüzde 5 ekleyebilir. Geçen yılın yurt fiyatını maksimum yüzde 20 artırabilir. Bunun üzerindeki artış yasal değil" dedi. Bu hesaplamanın o yurtta kalıp, ertesi yıl devam eden öğrenciler için geçerli olduğunu anlatan Ağaolu, "Eğer yurt sahibi daha yüksek fiyat isterse öğrenci dava açma hakkına sahip. Ödediği bedeli faiziyle geri alabilir" diye konuştu. Yurda yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin bir önceki yılın fiyatlarını araştırmasını isteyen Ağaoğlu, "Yurdun eski öğrencilerine ulaşsınlar. Onlara dayatılan iki kat ücretlere itiraz etsinler. Bu dönemi fırsata çevirenlere geçit vermesinler" uyarısında bulundu.