Kilis'te gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: DHA
Kilis'te, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı 90 cep telefonu ele geçirildi.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye’ye getirilen 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kilis Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den giriş yapan bir araçta yaptığı aramada 90 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el koyan ekipler, araçta bulunan ve kamu görevlisi olduğu öğrenilen 3 kişiyi polise teslim etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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