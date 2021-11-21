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Kars'ın köylerinde atlı cirit hazırlığı
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21 Kasım 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 17:00:00

Kars'ın köylerinde atlı cirit hazırlığı

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Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve Kars'ın Selim ilçesinde kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılan ata sporu ciritte kullanılan atların, sezon öncesi hazırlık maçlarıyla güç depolamaları sağlanıyor.

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve Kars'ın Selim ilçesinde kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılan ata sporu ciritte kullanılan atların, sezon öncesi hazırlık maçlarıyla güç depolamaları sağlanıyor. Köylerde atlı spor kulüpleri kuran sporcular, Kekeç köyündeki arazide bir araya gelip cirit oynuyor. Ciritçiler, hazırlık maçlarıyla hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları atlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

Etiketler : Orta Asya Anadolu Kars
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