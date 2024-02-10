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10 Şubat 2024 Cumartesi 07:57:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 07:57:00

Kars'ın Eskimosu

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Karslı Nurhak Yazar, kış mevsiminde tamamen buzla kaplanan Aygır Gölü'nde yaklaşık 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avcılığı yapıyor.

Karslı Nurhak Yazar, Susuz ilçesinde bulunan ve kış mevsiminde tamamen buzla kaplanan Aygır Gölü'nde yaklaşık 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avcılığı yapıyor. Yüzeyi tamamen donan 2 bin 300 rakımdaki göle sabah erken saatte giden Yazar, kazma yardımıyla suya ulaşana kadar oyuklar açıyor. Buz altına bıraktığı ağları birkaç gün bekletiyor.

Ağlarını açtığı bu oyuklara bırakıp birkaç gün bekleten Yazar, daha sonra tekrar bölgeye gelip nasibini topluyor. Balıkçı Nurhak Yazar, sabahın erken saatlerinde buz kırma mesaisiyle işe başladığını söyledi.

Erken saatlerde kalkıp işe koyulduğunu ifade eden Yazar, "Sabah hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz, tipi ve kar yağışı olmazsa göle geliyorum. Balıkçılık yapıyorum, ne çıkarsa artık, Allah bereket versin. Tuttuğum balıkları satmaya çalışıyorum, bazen de eve götürüyorum." dedi. Yazar, buzun altına günler öncesinde bıraktığı ağları, daha sonra toplamak için tekrar geldiğini belirterek, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 20-25 derecelerde. Ekmeğimizi buzun altından çıkartmaya çalışıyoruz. Daha önce deldiğimiz yerlerde ağları çekiyoruz." diye konuştu.

Etiketler : aygır gölü balık avcılığı balıkçı
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