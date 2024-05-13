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Graham'dan İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı
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13 Mayıs 2024 Pazartesi 19:02:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 19:02:00

Graham'dan İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı

Kaynak: AA

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Hamas, İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajını veren ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a tepki gösterdi.

Graham, NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

"İkinci Dünya Savaşında, Hiroşima ve Nagazaki'ye bomba atarak savaşı sonlandırmaya karar verdik. Bu doğru bir karardı." diye konuşan Graham, "İsrail, Yahudi bir devlet olarak ayakta kalabilmen için gereken her şeyi yapmaya hakkın var." ifadelerini kullandı.

Graham, "Kaybetme lüksü olmayan bu savaşı sonlandırmak için İsrail'e ihtiyaç duyduğu bombaları sağlayın, ayrıca zayiatı en aza indirmek için onlarla çalışın." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

Etiketler : Hamas İsrail Lindsey Graham
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