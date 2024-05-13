MSB duyurdu! 2 terörist teslim oldu

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerine yer verildi.