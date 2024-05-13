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MSB duyurdu! 2 terörist teslim oldu
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13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:56:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:56:00

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : PKK teslimatı Hudut Karakolu Habur Kampı
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