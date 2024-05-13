MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerine yer verildi.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/jr1gW5vGHg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2024
- MSB duyurdu! 2 terörist teslim oldu
- 'Mekke Yolu' projesinin açılışı Esenboğa Havalimanı'nda yapıldı
- TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitabı için imza töreni düzenledi
- Antalya'da orman yangını
- CHP'den, İBB Meclisi'nde skandal! Deniz Gezmiş'i andılar
- TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi