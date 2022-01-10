Kaplumbağa Tuba Hırvatistan'da: 6 milyon kişinin izliyor

Muğla'da 2019'da İztuzu Plajı'nda bir caretta caretta türü deniz kaplumbağası yaralı olarak bulundu. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi bir iribaş deniz kaplumbağası olan Tuba, tedavisinin ardından üzerine takip cihazı takılarak suya bırakıldı.



Tunus, Libya, Mısır sahillerine doğru giden carettaların aksine Tuba daha kuzeye, Adriyatik Denizi'ne çıktı. İtalya sahillerinden Arnavutluk'a geçen ve 6 milyon kişinin izlediği yolculuğunda 16 bin kilometre yol kat eden Tuba, Hırvatistan sahillerine ulaştı.