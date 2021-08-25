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25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30:00

Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye Teyze

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Amasya'nın Suluova İlçesi'nde yaşayan Zekiye Artut, 15 yıl önce İstanbul'dan evine dönerken kibrit kutusunda bir kaplumbağa getirdi.

Amasya'nın Suluova İlçesi'nde yaşayan Zekiye Artut, 15 yıl önce İstanbul'dan evine dönerken kibrit kutusunda bir kaplumbağa getirdi. Onu terliğinde aylarca bakıp büyüten Zekiye Teyze, sonrasında iki kaplumbağa daha sahiplendi.

Şimdi üç kaplumbağaya evinin bahçesinde gözü gibi bakan hayvansever kadın "Dağlarda gördüğüm zaman korkuyorduk ama şimdilerde onlardan asla ayrılamam. Evlatlarımdan ayırmadığım bu canları marul, salatalık, lahana, salam ile besliyorum" dedi.

Etiketler : Amasya Zekiye Artut İstanbul kibrit kutusu kaplumbağa hayvansever
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