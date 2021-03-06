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06 Mart 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 13:30:00

Kadınların yeni gözdesi hava çiçeği

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Antalya'da yetiştirilmeye başlanan, toprağa ihtiyaç duymayan 'hava çiçeği', kadınların yeni gözdesi oldu. Topraksız olduğu için özellikle ev ortamında dekoratif çiçek olarak tercih edilen hava çiçeği Tillandsia, 9 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Antalya'da dekoratif çiçekler üzerine üretim ve dağıtım yapan Ün Tarım Çiçekçilik'in, yurt dışından fide olarak getirilip yetiştirdiği hava çiçeği (Tillandsia), kadınların yeni gözde çiçeği oldu. 10 bin adet yetiştirilerek değişik dekoratif eşyaların içine konularak satışı yapılan hava çiçeği, toprağa ihtiyaç duymaması nedeniyle böceklenme, sineklenme ve hastalanma riski bulunmuyor.

Firma sahibi Haydar Bülent Yıldırım, hava çiçeğinin İspanya'dan geldiğini, yosun familyasının bir üyesi olduğunu anlattı. Hava çiçeğiyle kadınların yeni yeni tanıştığını söyleyen Yıldırım, topraksız çiçeklerin avantajlı yanlarını şöyle anlattı:

"Hava çiçeği, yosun familyasından bir çiçek. Toprağa hiç ihtiyacı yok. Sadece haftada birkaç kez fısfıs su ile yaşayabiliyor. Uzayıp giden, çok güzel bir dekoratif çiçek. Topraksız olduğu için gübre ihtiyacı da olmuyor. Bununla birlikte sineklenme ile hastalanma riski hiç yok. Bu ürün bize fide olarak İspanya'dan geliyor. Hava çiçeğinin üretimini yapıp dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk parti olarak 10 bin adet yetiştirdik. Her yeni üretim bandında bu sayı artacak. Bu çiçekleri değişik dekoratif ürünlerin içine koyarak dağıtımını yapıyoruz. Oldukça popüler bir çiçek haline geldi."

Kullanılan dekoratif eşyalara göre ücretlendirilen hava çiçeği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı aksesuarlarla da satışa çıkacak. 9 ila 100 TL arasında satılan topraksız çiçek, Türkiye'nin farklı şehirlerinde kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Etiketler : hava çiçeği çiçek bülent yıldırım
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