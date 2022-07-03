Kadın programları yaşlıları olumsuz etkiliyor





TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, televizyonlardaki bazı kadın programları ve şiddet içerikli haberlerin, yaşlıların ruh dünyasını olumsuz etkilediği belirtti. Kaya, "Televizyonların yayın politikalarının, yaşlılarımızın ruhuna da hitap edecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.