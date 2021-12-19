İzmir'de maden ocağında göçük: 22 işçi hafif yaralandı

Kınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BAKAN DÖNMEZ: BÜTÜN İŞÇİLERİMİZ TAHLİYE EDİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, "İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

İZMİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 22 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Soma Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.