İstanbul Silivri'de denize girdikten sonra kaybolan 16 yaşındaki kız kayalık alanda baygın halde bulundu
Ailesiyle birlikte Silivri'ye denize girmeye gelen 16 yaşındaki Jüdi Abdullah, denize girdikten kısa bir süre sonra kayboldu. Gece saatlerinde meydana gelen olay sonrası arama çalışmaları başlatıldı. Polis küçük kızı saatler sonra kayalık alanda baygın halde buldu
Silivri'de ailesiyle birlikte denize girmek için kıyıya gelen Suriye uyruklu Jüdi Abdullah (16),denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. 16 yaşındaki kız çocuğu deniz kenarındaki kayalıkların arasında saatler sonra bir polis memuru tarafından bulundu
Dün gece saat 22.30 sıralarında Marina Caddesi'ne ailesiyle birlikte denize girmek için gelen 16 yaşındaki Suriye Uyruklu Jüdi Abdullah, denize girdikten bir süre sonra kayboldu.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, bölgeyi ve kıyı şeridini didik didik aradı. Gece karanlığı nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı.
KAYALIKLARDA BAYGIN HALDE BULUNDU
Aramalar sırasında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Kemal Bozkurt, deniz kenarındaki kayalıkların arasında Jüdi Abdullah'ı fark etti. Kız çocuğu polis memurları tarafından karaya çıkarıldı. Ekipler, ambulanslar gelene kadar kız çocuğunun başında bekledi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası Jüdi Abdullah'ı hastaneye kaldırdı.
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