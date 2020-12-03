İlacını polisin elinden içti

Çaresiz kalan anne Berna Helek, çareyi polisi aramakta buldu. Evine bir kez daha gelen polisleri kapıda selamla karşılayıp onların elinden ilaçları içen Helek, bir daha böyle yapmayacağına dair söz verdi.



Anne Berna Helek, oğlunun doğuştan zihinsel engelli olduğunu bu nedenle gün içerisinde birçok ilaç aldığını ancak hapları içmek istemediğini, bu nedenle çok zor durumda kaldığını belirterek, “Onu çok sevdiği şeylerle kandırıp ilaç içiriyordum. Bu bazen çikolata oluyor bazen polis gelecek diyordum. Yine içmek istemeyince polise haber verdim onlar da sağolsun gelip yardımcı oldular. Onlar olmasa ilacını içmezdi” dedi.

Hakan Helek ise çok ilaç içtiğini bu nedenle artık içmek istemediğini ancak polisler geldiği için ilacını onların elinden içtiğini belirterek, “Polisleri çok seviyorum onları beni ziyaret etti. Onlara söz verdim artık ilacımı içeceğim” diye konuştu.