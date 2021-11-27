Hocalar sahne aldı
Van'da görev yapan 48 öğretmen müzik korosu kurdu. İlk konserlerini veren güzel sesli eğitimciler, öğrencileri için etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.
HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDILAR
Van'ın Erciş ilçesinde 48 öğretmenden oluşan müzik korosu konser verdi. Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, öğretmenler gönüllerince eğlendi. Programda konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, sahne alan öğretmenleri performanslarından dolayı tebrik etti.
AYLARDIR HAZIRLANIYORLAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan da öğretmenlerin iki ay boyunca konsere hazırlandığını belirterek, koronun artık etkinliklerde sahne alacağını kaydetti. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve çok sayıda öğretmen katıldı.