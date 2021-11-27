Hocalar sahne aldı

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDILAR

Van'ın Erciş ilçesinde 48 öğretmenden oluşan müzik korosu konser verdi. Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, öğretmenler gönüllerince eğlendi. Programda konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, sahne alan öğretmenleri performanslarından dolayı tebrik etti.

AYLARDIR HAZIRLANIYORLAR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan da öğretmenlerin iki ay boyunca konsere hazırlandığını belirterek, koronun artık etkinliklerde sahne alacağını kaydetti. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve çok sayıda öğretmen katıldı.

