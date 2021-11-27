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27 Kasım 2021 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 20:30:00

Hocalar sahne aldı

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Van'da görev yapan 48 öğretmen müzik korosu kurdu. İlk konserlerini veren güzel sesli eğitimciler, öğrencileri için etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDILAR

Van'ın Erciş ilçesinde 48 öğretmenden oluşan müzik korosu konser verdi. Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, öğretmenler gönüllerince eğlendi. Programda konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, sahne alan öğretmenleri performanslarından dolayı tebrik etti.

AYLARDIR HAZIRLANIYORLAR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan da öğretmenlerin iki ay boyunca konsere hazırlandığını belirterek, koronun artık etkinliklerde sahne alacağını kaydetti. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Etiketler : Van Atakan Çelik Kültür Merkezi Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu konser
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