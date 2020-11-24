Her öğrenci evlatları

Elazığ’da bir oğlu hayatını kaybeden, bir oğlu da trafik kazası sonucu yatağa bağımlı kalan 3 çocuk babası Fethi Aydın (53), 1997 yılında Karşıya ilköğretim okuluna eksiklikten dolayı beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Dezavantajlı mahallede öğretmenlik yapmaya başlayan Aydın, zamanında kasetlerden izleyerek hentbolu öğrendi. Ardından kurduğu takım 2005 yılında Türkiye şampiyonu oldu.



Çocukları kötü alışkanlıklarda uzak tutmak için çalışan Aydın, her öğrencisinin elinden tutarak spora yönlendirdi. Öğrencilerine evladım diyen Aydın’a öğrencileri de Fethi Baba demeye başladı. Tüm öğrencileri ile bire bir ilgilenen Aydın, yüzlerce öğrencinin üniversite okunmasına ve iş sahibi olmasına vesile oldu. Hayatını öğrencilerine adayan Aydın, eski öğrencilerine kız istemeye bile gidiyor.

KENDİ İMKANLARIYLA ANASINIFI AÇTI



Muş’a bu yıl atanan Ordulu fedakar öğretmen Esra Çavuşoğlu, kent merkezindeki atamasını

Muş'un Karaağaç beldesindeki 3 derslik ve 40 öğrencisi bulunan Karaağaç ilkokuluna aldırdı. Köyde ilk iş olarak da kendi imkanları ve çabasıyla bir anasınıfı açtı. Öğretmen lojmanını anasınıfına dönüştüren Esra Öğretmen, “Esnaf da okul için yardım isteğimi geri çevirmedi" diye konuştu.

Esnaftan gelen yardımın yanı sıra kendi çabasıyla da sınıfı tamamlayan 48 yaşındaki Esra Çavuşoğlu "Ben iki çocuk annesiyim. Fakat buradaki tüm öğrenciler benim evladım, İçinde bulundukları imkansızlıkları imkana dönüştürmeye çalıştık. Perdelerimizi geri dönüşüm olarak bir çöplükten bulduk. Onları da yıkayıp yerine astık. Sobanın fırınında çocuklarla birlikte pasta, kurabiye yapabiliriz" dedi.