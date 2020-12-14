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14 Aralık 2020 Pazartesi 23:23:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 13:39:00

Her gün 50 kilo mısır atıyor

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Trabzon Yenimahalle'de esnaflık yapan Seyfettin Kalaycıoğlu 50 yıldır her gün aralıksız güvercinleri beslediklerini belirterek ölene kadar bu işi yapmaya devam edeceğini belirtiyor.

Güvercinleri beslemenin, babadan kalma bir sevgi olduğunu belirten Seyfettin Kalaycıoğlu, güvercinleri aileden biri olarak gördüklerini ifade ederek her gün 40-50 kilogram mısır atıyor.

Güvercinlerin zaman zaman dükkân içerisine kadar geldiğini kaydeden Kalaycıoğlu, günlük masrafları 80-90 TL’yi bulduğunu ifade ederek bu sevginin farklı bir duygu olduğunu söylüyor. "Bizden sonra bu görevi çocuklarımız sürdürecek" diyen Kalaycıoğlu "Ara sıra sayıları az da olsa bazıları para vererek yem atmamızı istiyorlar bizde onların bu isteklerini yerine getiriyoruz. Bazen dükkân içine bile girdikleri oluyor. Dükkân kapalı olduğu zaman bekliyorlar. Cumartesi, Pazar günleri yasak dolayısıyla kapalı oluyoruz. Dükkân önünde toplanıp bizi bekliyorlar. Genelde bu bölgede bulunuyorlar. Sabah saat 7,30’da gelip, saat 16,30 civarlarında gidiyorlar. Biz onlara alıştık artık aileden gibi görüyoruz. Sürekli beslediğimiz için evcil sayılırlar, insanlardan pek kaçmıyorlar. Genelde düşmanları martılar ve atmacalar. Bir nevi burada da koruma altında sayılırlar. Bu sevgi bambaşka bir duygu, aynı evlat gibi. İl dışına çıktığımız zaman aklımız onlarda kalsa da yine de yemsiz bırakmıyoruz” diye konuştu.

Etiketler : Seyfettin Kalaycıoğlu güvercin Trabzon
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