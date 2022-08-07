Hatay sahilleri, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen kampçıların gözdesi oldu

Yaklaşık 100 bin nüfuslu ilçe, her yıl turizm sezonunda nüfusunun 3 katı misafiri ağırlıyor.

Deniz turizminin yanı sıra, doğal güzellikleriyle de tatilcilerin rotasını çevirdiği ilçede çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar denize yakın noktalara kurdukları çadırlarda keyifle vakit geçiriyor.

Büyük ilgi gören Arsuz sahillerine yeni çadır alanları kazandırılması için çalışma başlatıldı.

"Modern bir 'Çadır ve Karavan Kent' projemiz var"

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, AA muhabirine, ilçede tarım ve turizmin önemli olduğunu belirterek, Arsuz'un turizm açısından en hareketli günlerini yaşadığını söyledi.

Güven, sahillerde günübirlik tatil yapanların yanı sıra kamçıların da yoğun olarak bulunduğunu ifade ederek, doğayla iç içe tatilini geçirmek isteyenlerin bölgede maviyle yeşilin buluştuğu Arsuz'u tercih ettiğini belirtti.

Çadır alanlarının talebi karşılamakta yetersiz kaldığını dile getiren Güven, yeni çadır alanlarının kurulmasıyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü aktararak, şöyle dedi:

"8 bin metrekarenin üzerinde yeri ihale ettik ve burada çalışmalar başladı. Çadır, karavan ve bungalov evlerinin bulunduğu modern bir 'Çadır ve Karavan Kent' projemiz var. Bu alanda çalışmalar bitmek üzere. Seneye çok daha güzel şartlarda tatilcilere hizmet sunacağız. Arsuz, mutlaka görülmesi gereken, zevkle gezilecek ve tatil yapılacak yerlerden biri."

Güven, doğayla iç içe ve güzel bir ortamda tatilini geçirmek isteyenleri Arsuz'a beklediklerini belirtti.

"Çadırda ve doğada olmak bizi mutlu ediyor"

Kente ilçe dışından gelen Yücel Hançer de ailesiyle kamp yaptıklarını söyledi.

Doğayla iç içe tatil yapmanın keyfini yaşadıklarını anlatan Hançer, "Apartmanlarda sıkıldık, böyle çadırda ve doğada olmak bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Çadır kuran vatandaşlardan Suphi Güzel de Arsuz'un kamp tatili için çok güzel bir yer olduğunu belirtti.