Harçlıkları can dostlara

Zonguldak'ta yaşayan 10 yaşındaki Dunan Durmuş, harçlıklarını biriktirerek aldığı mamalarla sokak hayvanlarını besliyor.

Hasta olan can dostlarının veteriner masraflarını da karşılayan Duhan amacının arkadaşlarına örnek olmak olduğunu dile getirdi.

Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde de sokak hayvanlarına olan desteğini ailesiyle sürdürmeye devam eden Duhan, sevgisini ve merhametini ilgilendiği yaklaşık 100 sokak hayvanından eksik etmemeye çalışıyor. Duhan Durmuş, kendi harçlıklarıyla sokak hayvanlarına yardım etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ailesinin de hayvansever olduğunu dile getiren Durmuş, "Bütün hayvanların yaşama hakkına saygı duyuyorum. Her canlının bir özelliği vardır. Aileme fikrimi açtığımda benim bu fikrime çok iyi yaklaştılar, beni tebrik ettiler. Klinikte tedavi gören hasta hayvanlara bakıp onlara destek olmaya çalışıyorum. Aldığım mamaları uzak mahallelere getiriyorum ve sokak hayvanlarına veriyorum." diye konuştu.

Ailesinin her zaman destek olup arkasında durduğunu anlatan Durmuş, "Sokak hayvanlarına sahip çıkanlar, onları hiçbir zaman bırakmasınlar, onları ömürlük sevsinler." dedi.

Anne Dilşah Durmuş da küçük yaşlardan itibaren hayvanlarla büyüyen çocuklarına bakma sorumluluğu vermeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hayvansever bir çocuk olması, onun hayatı boyunca merhametli, düzgün ve duygusal olmasını sağlayacak. Duhan, harçlıklarını biriktirip böyle bir düşünceye sahip oldu. Biz de ona destek olmak istedik. Ailesi olarak Duhan'la gurur duyuyoruz, inşallah hayatı boyunca böyle duyarlı bir insan olur."