Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odaları ile birlikte "ham karpuz timleri" kurdu. Üçer personelden oluşan 20 ayrı "ham karpuz timi", üreticilerin hasat yapma talebine göre her gün ortalama 40 tarlada denetim gerçekleştiriyor.



Denetimlerde karpuzun olgunluğunu kontrol eden ekipler, seçtikleri karpuzları kesip tadı ve rengini kontrol ederek hasada izin veriyor. Bu sayede tadı, aroması, kokusu ve rengiyle tescilli Adana karpuzunun marka değerinin korunmasını amaçlanıyor.