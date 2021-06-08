08 Haziran 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 17:00:00
Halka 16.5 ton karpuz dağıtıldı
Türk Kızılayı Edirne Şubesi, iş insanlarının, üreticiyi desteklemek amacıyla aldığı 16.5 ton karpuzu, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.
Türk Kızılayı Edirne Şubesi, iş insanlarının, üreticiyi desteklemek amacıyla aldığı 16.5 ton karpuzu, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Kızılay görevlileri, Yeniimaret Mahallesi'nde, ev ev gezerek karpuzları dağıttı, vatandaşlar da yetkililere teşekkür etti.